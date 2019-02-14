الامارات | هل يُعيد المسفر الذكريات السعيدة إلى الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن هل يُعيد المسفر الذكريات السعيدة إلى الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الفجيرة خاض تحضيرات قوية استعداداً للجزيرة. من المصدر

يستضيف استاد الفجيرة الدولي عند الخامسة و25 دقيقة من مساء اليوم، المباراة التي ستجمع الفجيرة مع الجزيرة ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري الخليج العربي.

ويقود «الذئاب» في المباراة مدربه الجديد الدكتور عبدالله المسفر، بعد أن تم التعاقد معه أخيراً، بدلاً من المدرب التشيكي ايفان هاسيك، ويرتبط جمهور الفجيرة بذكريات سعيدة مع المسفر، بعد أن تمكن من قيادة الفريق لتخطي مرحلة الملحق والتأهل لدوري الخليج العربي في ظروف حرجة، في بداية الموسم الجاري. ويعوّل الفجيرة على المدرب المسفر بشكل كبير من أجل استعادة النتائج الإيجابية الغائبة عن الفريق منذ الجولة السابعة، عندما فاز على دبا الفجيرة (2-1)، بينما تعرض للخسارة في آخر ثلاث مباريات أمام النصر وشباب الأهلي وبني ياس.

ويبلغ رصيد الفجيرة 13 نقطة في المركز الـ12، بينما يبلغ رصيد الجزيرة 28 نقطة في المركز الثالث.

في المقابل، يتطلع الجزيرة الى استعادة الانتصارات بعد خسارته الأخيرة أمام شباب الأهلي في الجولة الماضية، وباستثناء لقاء الظفرة، لم يخسر الجزيرة خارج ملعبه في الموسم الجاري.

وأكد المسفر أن الفريق سيكون جاهزاً للمباراة على الرغم من تأثره بالغيابات، منوهاً بأن أغلبية لاعبي خط الدفاع سيغيبون عن المباراة، بينما يدرك مدرب الجزيرة، الهولندي داميان هيرتوغ، أن البقاء في المنافسة على اللقب يتوجّب عليه عدم التفريط في النقاط، وكانت مباراة الذهاب قد أسفرت عن فوز الجزيرة على (3-2).

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