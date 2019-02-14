الامارات | وليّ عهد الشارقة يشيد بنجاح بطولة غرب آسيا للكاراتيه

شكرا لقرائتكم خبر عن وليّ عهد الشارقة يشيد بنجاح بطولة غرب آسيا للكاراتيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي، الذي قام بإهدائه درع بطولة غرب آسيا للكاراتيه، لدعمه ورعايته للبطولة نيابة عن رئيس اتحاد غرب آسيا للكاراتيه، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه، إبراهيم القناص، حيث اختتمت البطولة، السبت الماضي، بتنظيم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

ونقل عيسى هلال الحزامي إشادة ولي العهد بنجاح البطولة، وما حققته من صدى واسع وإيجابي.

وأشار الحزامي إلى أن رعاية سمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة للبطولة، تمثل فخراً وتأكيداً على تشجيع الجهود المبذولة في استضافة الشارقة للبطولات الرياضية القارية والدولية ونجاحها المبهر، ما كان له أثره البالغ في تحقيق الإنجازات، والحصول على مختلف الإشادات والصدى الإيجابي الواسع من كل الوفود الحاضرة والدول المشاركة في هذه النسخة، وذلك امتداداً للاهتمام المتعاظم بكل البطولات، التي تعبر عن قيمة الرياضة بالإمارة، وتنظيم الأحداث الكبرى بكل نجاح، ما يجعل ذلك دافعاً في البطولات المقبلة، للمواصلة على النهج ذاته من التميز، لتعزيز مكانة الشارقة على مستوى الرياضة، وإنجاح البطولات الدولية.