شكرا لقرائتكم أخبار يوفنتوس اليوم الأربعاء 13 / 2 / 2019 اليوفى ملك التعاقدات المجانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض يوفنتوس لقاء فروسينونى بعد غد الجمعة فى الجولة الـ 24 من الدورى الإيطالى، وهى التجربة الأخيرة للفريق قبل مواجهة أتلتيكو مدريد الأإسبانى يوم الأربعاء المقبل فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.

توظيف رامسي هجوميا مع يوفنتوس الموسم المقبل

أشار فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لفريق يوفنتوس فى تصريحات لصحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت”الإيطالية، إن رامسي لم يلعب في أفضل مراكزه مع آرسنال، مضيفًا أن لاعب الوسط سيمنح بطل إيطاليا، شيئاً مختلفاً، عندما ينضم إليه الموسم المقبل.

ولعب آرون رامسي البالغ من العمر 28 عامًا، فى العديد من مراكز خط الوسط، كما لعب مهاجمًا على الأطراف خلال 11 عاما قضاها في النادي اللندني.

أضاف باراتيتشي، أن يوفنتوس قد يعتمد على رامسي في مركز متقدم، ضمن خط وسط مكون من 3 لاعبين للاستفادة من قدراته التهديفية أمام المنافسين.

تابع المدير الرياضى للسيدة العجوز قائلاً، :"رامسي لاعب لم يتم الاستفادة منه في أفضل مراكزه، لأنه لم يسبق له اللعب في مركز متقدم ضمن خط وسط من 3 لاعبين، وهو الدور الذي يلائمه".

إختتم فابيو باراتيتشي تصريحاته قائلاً، :"رامسي لديه مهارات فنية كبيرة ويجيد اللعب بالكرة ويملك عينا ثاقبة على المرمى، قدراته تختلف عما نملكه من لاعبين في يوفنتوس، لا يوجد لدينا أي لاعب مثله في تشكيلتنا".



رامسى

يوفنتوس ملك التعاقدات المجانية

لم يكن النجم الويلزي آرون رامسي أول اللاعبين الذين تعاقد معهم يوفنتوس مجانا من فرقهم رغم الراتب الأسبوعي الكبير الذي سيتقاضاه لاعب آرسنال الحالي، ففريق السيدة العجوز اعتاد على صيد اللاعبين بالمجان أو عندما تشعر فرقهم أنهم كبروا في السن ولم تعد هناك حاجة لهم.

ويبدو أن هذه السياسة تستهوي القائمين على "البيانكونيري"، ورامسي لن يكون الأخير في قائمة اللاعبين الذي يأتون لتورينو دون دفع أي مبلغ للفرق التي كانوا يلعبون لها.

وفي هذا التقرير نحاول استعراض اللاعبين الذين تعاقد معهم اليوفي بانتقال حر أو بمبالغ زهيدة في العقد الأخير:

- 2009: فابيو كانافارو من ريال مدريد.

- 2010: لوكا توني من جنوى، وأندريا بارزالي مقابل 300 ألف يورو من فولفسبورج.

- 2011: أندريا بيرلو من ميلان.

- 2012: بول بوجبا من مانشستر يونايتد

- 2013: فرناندو يورينتي من أتلتيك بلباو.

- 2014: كينجلسي كومان من باريس سان جيرمان، وباتريس إيفرا مقابل نحو مليوني يورو من مانشستر يونايتد.

- 2015: سامي خضيرة من ريال مدريد.

- 2016: داني ألفيش من برشلونة ومهدي بن عطية مقابل ثلاثة ملايين يورو، وخوان كوادرادو مقابل خمسة ملايين يورو في عقد إعارة لمدة ثلاث سنوات.

- 2018: إيمري كان من ليفربول.

- 2019: آرون رامسي من أرسنال.



ايمرى كان

زي النهاردة ديل بييرو يدخل التاريخ مع يوفنتوس

فى مثل هذا اليوم من عام 2006، وفى مواجهة يوفنتوس أمام فروسينونى، والذى سيواجه اليوفى بعد غد الجمعة، سجل النجم الإيطالى السابق اليساندرو ديل بييرو هدفه الـ 200 فى تاريخه مع البيانكونيري.