شكرا لقرائتكم جماهير أياكس تزعج بعثة ريال مدريد بالألعاب النارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت تقارير إعلامية صادرة في إسبانيا، يوم الأربعاء، أن جماهير نادي أياكس أمستردام الهولندي توجهت بعد منتصف ليلة يوم الثلاثاء إلى مقر إقامة فريق ريال مدريد الإسباني في العاصمة الهولندية أمستردام وأشعلت الألعاب والمفرقعات النارية وتسببت في إزعاج لاعبي النادي الملكي.

ويلتقي أياكس مع ريال مدريد على ملعب الأول مساء يوم الأربعاء في إطار منافسات جولة الذهاب لدور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن جماهير أياكس بدأت في إطلاق الألعاب والمفرقعات النارية حتى الرابعة فجرا بتوقيت أمستردام.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي الفندق الذي تقيم فيه بعثة ريال مدريد قاموا على الفور بالاتصال بالشرطة التي انتقلت إلى موقع الحدث وقامت بتفريق الجماهير في غضون ساعة.

وشارك في هذه العملية أيضا الفريق الأمني الخاص المصاحب لريال مدريد وقام بإلقاء القبض على أربعة من أنصار أياكس وتسليمهم للشرطة.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها أنصار الأندية المنافسة لريال مدريد بمحاولات لإزعاج لاعبي الفريق قبل المواجهات القارية، حيث أقدمت جماهير باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم الماضي على الفعل ذاته قبل مباراة الفريقين في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.