سيف بن زايد يشهد تحدي الإمارات للفرق التكتيكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية منافسات اليوم الرابع من بطولة تحدي الإمارات للفرق التكتيكية أمس، والتي تقام تحت رعاية سموه وبتنظيم من القيادة العامة لشرطة دبي بمشاركة 60 فريقاً يمثلون 50 دولة في ميدان الروية بدبي خلال الفترة من 10 إلى 14 فبراير الجاري.

وشهد المنافسات إلى جانب سموه كل من الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، واللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي واللواء خليل ابراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وعدد من كبار الضباط من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة الى جانب رؤساء الوفود وقادة الفرق المشاركة.

وجرت منافسات اليوم الرابع على مستوى تحدي البرج الذي شارك فيه 5 عناصر من الفرق الخاصة منهم 3 مقاتلين وقناصين، حيث يجتاز كل فريق 4 حواجز اضافة الى الإنزال من على برج يقف على ارتفاع 5 طوابق للتعامل مع 34 هدفاً قبل الانسحاب وتطهير منطقة العمليات بمعدل زمني لا يتجاوز 4:30 دقيقة.

وحقق فريق الأكوا كونتري من الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول بزمن قدره 3:15:25 دقيقة حيث نال جائزة قدرها 5000 دولار، فيما حقق فريق شرطة دبي B

المركز الثاني بزمن قدره 3:33:35 دقيقة، ونال جائزة قدرها 3000 دولار، فيما نال فريق فريق اوسوسيولا من الولايات المتحدة الأمريكية بزمن 3:48:00 دقيقة لينال جائزة قدرها 2000 دولار.

وقال العقيد عبيد مبارك الكتبي المنسق العام للتحدي إن النسخة الأولى التي تستضيفها دبي تحقق أرقاماً جديدة برغم قوة المنافسة التي تجمع أفضل 49 فرقة ووحدة مهام خاصة من مختلف دول العالم الأمر الذي يعكس الاهتمام الكبير من كافة الفرق المشاركة، مؤكداً أن القائد العام لشرطة دبي وجه المنظمين لقياس العائد المتوقع من تنظيم البطولة وانعكاسه على مستوى الخبرات المكتسبة من الاحتكاك بالفرق الكبيرة المشاركة مشيراً الى أن الهدف الرئيسي من التحدي هو القدرة على مواكبة كل جديد في مجال عمل الفرق الخاصة.

من جانبه أكد العقيد مصبح الغفلي رئيس لجنة الدعم اللوجستي في اللجنة العليا المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، أن الحدث سيترك إرثاً كبيراً يمكن البناء عليه مستقبلاً في المدينة التدريبية بمنطقة الروية، وقال إن التجهيزات التي سبقت انطلاقة البطولة يوم 10 فبراير تعتبر نقلة نوعية في البنية التحتية لمرافق المدينة وميادينها الخاصة بالرماية، فضلاً عن الموانع التي تمت إضافتها والطرق الفرعية التي سهلت عمليات الانتقال بين مختلف المرافق والمباني التابعة للمدينة التدريبية.

هذا وتشهد المنافسات اليومية حضور 250 طالباً وطالبة من مدارس حماية التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي وعدد من المدارس الخاصة بمنطقة دبي التعليمية ويشمل البرنامج الذي يشرف عليه مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي تنظيم زيارات ميدانية لمنافسات التحدي اليومية بهدف تلقي الرسائل التوعوية لرفع الثقافة الأمنية وزيادة الوعي بالأخطار الناجمة عن الجرائم المرتبطة بالمخدرات، ومن جهة أخرى لتعزيز الثقة بالشرطة وقدرتها على مواجهة المخاطر التي تهدد أمن وسلامة واستقرار المجتمع.

وأكد سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي أن الاهتمام الكبير الذي حظي به تحدي الإمارات للفرق التكتيكية أضاف الكثير الى هذا التجمع الذي يعتبر منصة رياضية عالمية تجمع اكثر من 35 دولة، وقال انها اضافة الى سلسلة بطولات النخبة التي تجتمع في منافساتها اكثر من مهارة بين القدرة على التركيز والأداء البدني ودقة التصويب والرماية بمختلف الأسلحة والمعدات، وأشاد أمين عام مجلس دبي الرياضي بالمستوى التنظيمي العالي لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، وهنأ القيادة العامة لشرطة دبي بنجاح النسخة الأولى من التحدي وقال إن ذلك يدعو الجميع للفخر والاعتزاز بالمستوى الاحترافي للشرطة في الجانب التنظيمي.

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية منافسات اليوم الرابع من بطولة تحدي الإمارات للفرق التكتيكية أمس، والتي تقام تحت رعاية سموه وبتنظيم من القيادة العامة لشرطة دبي بمشاركة 60 فريقاً يمثلون 50 دولة في ميدان الروية بدبي خلال الفترة من 10 إلى 14 فبراير الجاري.

وشهد المنافسات إلى جانب سموه كل من الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، واللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي واللواء خليل ابراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وعدد من كبار الضباط من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة الى جانب رؤساء الوفود وقادة الفرق المشاركة.

وجرت منافسات اليوم الرابع على مستوى تحدي البرج الذي شارك فيه 5 عناصر من الفرق الخاصة منهم 3 مقاتلين وقناصين، حيث يجتاز كل فريق 4 حواجز اضافة الى الإنزال من على برج يقف على ارتفاع 5 طوابق للتعامل مع 34 هدفاً قبل الانسحاب وتطهير منطقة العمليات بمعدل زمني لا يتجاوز 4:30 دقيقة.

وحقق فريق الأكوا كونتري من الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول بزمن قدره 3:15:25 دقيقة حيث نال جائزة قدرها 5000 دولار، فيما حقق فريق شرطة دبي B المركز الثاني بزمن قدره 3:33:35 دقيقة، ونال جائزة قدرها 3000 دولار، فيما نال فريق فريق اوسوسيولا من الولايات المتحدة الأمريكية بزمن 3:48:00 دقيقة لينال جائزة قدرها 2000 دولار.

وقال العقيد عبيد مبارك الكتبي المنسق العام للتحدي إن النسخة الأولى التي تستضيفها دبي تحقق أرقاماً جديدة برغم قوة المنافسة التي تجمع أفضل 49 فرقة ووحدة مهام خاصة من مختلف دول العالم الأمر الذي يعكس الاهتمام الكبير من كافة الفرق المشاركة، مؤكداً أن القائد العام لشرطة دبي وجه المنظمين لقياس العائد المتوقع من تنظيم البطولة وانعكاسه على مستوى الخبرات المكتسبة من الاحتكاك بالفرق الكبيرة المشاركة مشيراً الى أن الهدف الرئيسي من التحدي هو القدرة على مواكبة كل جديد في مجال عمل الفرق الخاصة.

من جانبه أكد العقيد مصبح الغفلي رئيس لجنة الدعم اللوجستي في اللجنة العليا المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، أن الحدث سيترك إرثاً كبيراً يمكن البناء عليه مستقبلاً في المدينة التدريبية بمنطقة الروية، وقال إن التجهيزات التي سبقت انطلاقة البطولة يوم 10 فبراير تعتبر نقلة نوعية في البنية التحتية لمرافق المدينة وميادينها الخاصة بالرماية، فضلاً عن الموانع التي تمت إضافتها والطرق الفرعية التي سهلت عمليات الانتقال بين مختلف المرافق والمباني التابعة للمدينة التدريبية.

هذا وتشهد المنافسات اليومية حضور 250 طالباً وطالبة من مدارس حماية التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي وعدد من المدارس الخاصة بمنطقة دبي التعليمية ويشمل البرنامج الذي يشرف عليه مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي تنظيم زيارات ميدانية لمنافسات التحدي اليومية بهدف تلقي الرسائل التوعوية لرفع الثقافة الأمنية وزيادة الوعي بالأخطار الناجمة عن الجرائم المرتبطة بالمخدرات، ومن جهة أخرى لتعزيز الثقة بالشرطة وقدرتها على مواجهة المخاطر التي تهدد أمن وسلامة واستقرار المجتمع.

وأكد سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي أن الاهتمام الكبير الذي حظي به تحدي الإمارات للفرق التكتيكية أضاف الكثير الى هذا التجمع الذي يعتبر منصة رياضية عالمية تجمع اكثر من 35 دولة، وقال انها اضافة الى سلسلة بطولات النخبة التي تجتمع في منافساتها اكثر من مهارة بين القدرة على التركيز والأداء البدني ودقة التصويب والرماية بمختلف الأسلحة والمعدات، وأشاد أمين عام مجلس دبي الرياضي بالمستوى التنظيمي العالي لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، وهنأ القيادة العامة لشرطة دبي بنجاح النسخة الأولى من التحدي وقال إن ذلك يدعو الجميع للفخر والاعتزاز بالمستوى الاحترافي للشرطة في الجانب التنظيمي.