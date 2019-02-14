أوروبا تزاحم الصين على ذهب المبارزة.. وبرونزيتان للعراق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توّج البريطاني «بيرس جيلفر» بالميدالية الذهبية، لمنافسات رياضة المبارزة بكأس العالم للكبار فئة (A) رجال فردي، بعد لقاء مثير وقوي جمعه مع الصيني «جانج سون»، الذي حصد الفضية بنتيجة (1510) بينما حقق العراقي «زين العابدين المذخوري» الميدالية البرونزية بعد تغلبه على الروسي «ماكسيم شابروف» الذي نال الميدالية البرونزية، وذلك في ختام ثاني أيام منافسات المبارزة التي أقيمت أمس الأول، على صالة نادي الثقة للمعاقين.

وفي منافسات الرجال على صعيد كأس العالم للكبار فئة (B) فردي، فاز الصيني «ديو لنج هو» بالميدالية الذهبية، بعد تغلبه على البريطاني «ديمتري كوتيا»، الذي نال الميدالية الفضية، فيما حصد العراقي «علي عمار» واللاعب الصيني «جي زهانج» الميدالية البرونزية.

وعلى صعيد منافسات المبارزة للسيدات كأس العالم فئة (A) والتي شهدت تألقاً أوروبياً صينياً، فازت اللاعبة المجرية «سوزانا كراجنياك» بالميدالية الذهبية، بعد تغلبها على اللاعبة الصينية «جينج رونج» التي نالت الميدالية الفضية، فيما كانت البرونزية من نصيب مواطنتها الصينية «هيان جو»، كما حصلت المجرية «إيفا أندريا هاجماسي» على البرونزية.

وضمن فئة اللعبة (B) للسيدات وعلى صعيد منافسات المبارزة حصلت الإيطالية «ماريا بياتريس» على الميدالية الذهبية.