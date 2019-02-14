شكرا لقرائتكم خبر عن سان جيرمان يعيد اليونايتد لأرض الواقع والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتزع باريس سان جيرمان الفرنسي فوزاً ثميناً من مضيفه مانشستر يونايتد بثنائية كيمبيمبي(53) ومبابي (60) في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي شهد أيضاً فوز روما على بورتو 2-1 بفضل ثنائية من نجمه الواعد نيكولا تسانيولو.
وألحق سان جيرمان أول خسارة باليونايتد بعد 11 مباراة تحت قيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولسكاير لم يعرف فيها طعم الهزيمة، كما خسر اليونايتد خدمات لاعبه بول بوجبا الذي نال بطاقة حمراء.
وقال سولسكاير إن المباراة شكلت «عودة إلى أرض الواقع بالنسبة إلينا على مستوى الفرق الكبرى»، مشيراً إلى أن باريس «تمتع بالزخم بعد الهدف الأول وسيطر على المباراة. من الواضح أننا لم نلعب على هذا المستوى منذ فترة وعلينا أن نتعلم».
ورأت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن «الفوز في أولد ترافورد، ضد فريق فاز في 10 من مبارياته ال11 الأخيرة يستحق أن يسجل ضمن أفضل النتائج التي حققتها الأندية الفرنسية خارج أرضها».
وتفاعلت الصحافة الإنجليزية أيضاً مع أول خسارة لمانشستر يونايتد أمام فريق فرنسي على مر تاريخه في ملعبه أولد ترافورد، وعنونت «الباريسيون يعيدون سولسكيار وفريقه للواقع»، و«انكشفت حقيقة اليونايتد»، وطالب سولسكيار لاعبيه بضبط النفس بعد الخسارة وقال: «لا وقت لدينا للشعور بالأسف، نواجه تشيلسي في الكأس يوم الاثنين ثم ليفربول لذا كل من يشعر بالأسف على نفسه لن يكون معي في المباراة المقبلة».
من جهته، ثأر الجناح الأرجنتيني انخيل دي ماريا من مشجعي اليونايتد الذين اعتبروا تجربته معهم فاشلة وقال: «لم يسمحوا لي بتمضية أفضل الأوقات في هذا الملعب»، وواجه دي ماريا صافرات المشجعين وألقى عليه أحدهم زجاجة، لكنه مرر كرة الهدف الأول وصنع الثاني.
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