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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد زيدان الربيعي

تفتتح اليوم منافسات الجولة 17من الدوري العراقي بإقامة مباراة البحري وضيفه أربيل،في حين نفى الزوراء الأنباء التي أشارت إلى وجود رغبة لدى المدرب أيوب أوديشو بترك النادي.

أوديشو باقٍ

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