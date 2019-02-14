نادي الشارقة الرياضي يشيع لاعب اليد عيسى المعولي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

توفي عيسى علي بن سويد المعولي لاعب فريق الناشئين لكرة اليد في نادي الشارقة، وتم تشييع الفقيد أمس بحضور كبير من قبل إدارة نادي الشارقة الرياضي، وتقدم النادي بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرة المرحوم والمغفور له بإذن الله.

وشيع نادي الشارقة ظهر أمس جثمان فقيد الشباب والرياضة وتقدم المصلين على الجثمان في مسجد الصحابة بالشارقة سالم عبيد الشامسي رئيس نادي الشارقة وعيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي ومحمد جمعة بن هندي نائب رئيس نادي الشارقة وناصر الحمادي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد ومحمد عبيد الحصان رئيس إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة ونائبه سعيد مطر فيروز وناجي ربيعة مشرف قطاع كرة اليد في نادي الشارقة ومدربو كرة اليد وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية لكرة اليد وجميع لاعبي المراحل السنية وزملاء المرحوم وعبدالله طرار كابتن فريق كرة اليد في نادي الشارقة.

وتلقت أسرة اللاعب ممثلة في شقيقه الأكبر درويش علي بن سويد المعولي وشقيقيه خميس لاعب اليد الشعباوية السابق ومبارك حارس أشبال نادي الشارقة حاليا العزاء من الأهل والأصدقاء وزملاء اللاعب في الصف الثاني عشر، وكان الفقيد توفي مساء الثلاثاء خلال تدريباته مع فريق الناشئين بنادي الشارقة إثر علة لم تمهله طويلا وتتلقى أسرة الفقيد العزاء في منزله الكائن في منطقة الغبيبة في الشارقة.

ومن جانبه اعلن اتحاد كرة اليد أمس عن تأجيل جميع مباريات الدوري العام لفئة الناشئين التي كانت مقررة امس الأربعاء حدادا على روح الفقيد عيسى علي بن سويد المعولي.