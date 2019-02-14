شكرا لقرائتكم خبر عن جميلة القاسمي تترأس اجتماع مجلس إدارة الباراتايكواندو الدولية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس إدارة الباراتايكواندو الدولية، مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية أن رياضة الباراتايكواندو تسهم في دعم الدمج الشامل للرياضيين ذوي الإعاقة وتتيح الفرص أمامهم للمشاركة في البطولات بما يتماشى مع قدراتهم وإمكانياتهم.
ودعت الاتحادات الرياضية محلياً وإقليمياً إلى دعم وتشجيع الفرق الرياضية للتأهل والمشاركة في المنافسات الدولية ورفع القدرات البدنية والذهنية للشباب ذوي الإعاقة عبر السفر وممارسة الرياضة والاحتكاك بمجتمعات وثقافات أخرى والمشاركة في مختلف البطولات وإحراز المراكز المتقدمة.
جاء ذلك في تصريح لها عقب عودتها من اجتماع مجلس إدارة الباراتايكواندو الدولية الذي ترأسته وأقيم في مدينة انطاليا بتركيا بحضور رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو الدكتور تشو كوكي.
وشهد الاجتماع مناقشة تقرير الباراتايكواندو الدولية والفعاليات المدرجة على خطة هذا العام، كما نوقشت المستجدات المتعلقة بعمل اللجان الفنية والأبحاث حول تصنيف فئات اللاعبين وتحديث القوانين بما يضمن سلامة اللاعبين وتحقيق تكافؤ الفرص ضمن مبادئ الدمج.
عقد الاجتماع على هامش البطولة الدولية الثامنة للباراتايكواندو التي أقيمت مؤخراً في مدينة أنطاليا بمشاركة 333 لاعباً و55 دولة حيث تضمنت منافسات البومسي أو (الاستعراض) للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والكيروغي أو (المنازلة) لفئات الإعاقة الجسدية والبتر.
وتقديراً لمكانتها وريادتها في مناصرة واحتواء وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات ومن بينها المجال الرياضي تم تكليف الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي منذ العام 2017 برئاسة مجلس إدارة الباراتايكواندو وعضوية المجلس الدولي للتايكواندو من قبل الاتحاد العالمي للتايكواندو بعد أن تم اعتمادها كرياضة رسمية في الألعاب شبه الأولمبية في اليابان لعام 2020.
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