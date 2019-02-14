شكرا لقرائتكم خبر عن «الملك» جاهز لموقعة النصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:عصام هجو
قال عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة إن «الملك» جاهز للقاء النصر، وقال: سنخوض مباراة صعبة وسنواجه فريقاً يقدم مستويات جيدة.
وكشف العنبري عن غياب جناح الفريق عمر جمعة ربيع بسبب الإصابة.
وعن الضغط الذي قد تشكله نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت لصالح الشارقة 6-3، قال «من الممكن أن تشكل نتيجة الدور الأول حافزاً للنصر ونحرص على أن نكون بكامل جاهزيتنا ونلعب بشكل متوازن وبتركيز عال، المرحلة القادمة صعبة ويجب أن نكون جاهزين في جميع المباريات».
واتفق المدافع عبدالله غانم المنتشي بهدف تأهل الشارقة إلى نصف نهائي الكأس مع رأي مدربه العنبري واعتبر المباراة صعبة، وأضاف «نركز على جاهزيتنا في المقام الأول وقادرون على إيقاف خطورة النصر».
وأعاد عبدالله غانم تألقه لثقة المدرب وتعاون اللاعبين وقال «أتمنى الاستمرار بهذا التألق».
كانت هذه تفاصيل خبر «الملك» جاهز لموقعة النصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.