اتحاد السلة يشيد بنجاح دولية دبي ويكرّم الشركة المنظمة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حرصت اللجنة المنظمة لبطولة دبي لكرة السلة برئاسة اللواء إسماعيل القرقاوي، بعد نجاح النسخة 30 التي اختتمت قبل أيام بصالة نادي شباب الأهلي، وفاز بلقبها للمرة السابعة فريق الرياضي اللبناني، على تكريم عوض سامي، الحكم الدولي السابق ورئيس شركة سما المنظمة للحدث، وفريق العمل على النجاح الكبير الذي شهدته البطولة هذا العام.

وأكد عوض سامي تقديره الكبير لهذا التكريم الذي سيضاعف من مسؤوليات الشركة خلال التحضيرات للنسخة المقبلة، مشيرا إلى أن الشركة واجهت تحديات كبيرة، ولكنها قدمت كل ما هو ممكن لضمان النجاح وخروج البطولة بالشكل الذي يليق بها وبتاريخها الكبير، وذكر أن النجاح الجماهيري لنسخة هذا العام فاق التصور.

وتقدم بالشكر لاتحاد السلة وجميع أعضاء اللجنة المنظمة وكافة الشركات الراعية والجهات الداعمة التي شاركت في التنظيم، وبصفة خاصة إدارة نادي شباب الأهلي مضيفة البطولة.