شباب الأهلي يكسب النصر ويحافظ على صدارة دوري أقوياء اليد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسفرت نتائج مباريات الأسبوع الثامن في دوري أقوياء اليد امس الأول عن فوز شباب الأهلي على النصر 31-27 ليحافظ شباب الأهلي على الانفراد بالصدارة برصيد 21 نقطة من دون خسارة أو تعادل وفاز الوصل على الجزيرة 24-23 وكان الجزيرة اهدر فرصة التعادل من ضربة جزاء احتسبت له في آخر ثانية، وفاز العين على بني ياس 31-22 والشارقة على الوحدة 22-15.

وعلى خط متصل اعتذرت إدارة الألعاب الرياضية في نادي الشارقة للنادي الأهلي المصري الذي تقدم بطلب رسمي لضم علي الزين إلى صفوفه للسوبر الإفريقي لكرة اليد على سبيل الإعارة وجاء اعتذار الشارقة بناء على تضارب طلب النادي الأهلي مع مشاركة فريق الشارقة في كأس الأندية الآسيوية لكرة اليد ومباريات الشارقة في الدوري أيضا.

وأكد ناجي ربيعة عضو إدارة الألعاب الجماعية في الشارقة ومشرف كرة اليد في قلعة الملك أن ناديه يتمتع بعلاقات قوية ووطيدة مع الأندية المصرية وعلى رأسها النادي الأهلي متمنياً أن يتواصل التعاون بين نادي الشارقة والأندية المصرية بما يعود بالفائدة لأندية البلدين الشقيقين.

وعلى خط متصل علم الخليج الرياضي أن نادي الشارقة دخل في مفاوضات مع عدد من اللاعبين لدعم صفوفه لبطولة الأندية الآسيوية المقررة في مارس المقبل في الكويت ومن بينهم اللاعب محمد آل سالم حارس فريق النور السعودي ولم تكتمل إجراءات التعاقد حتى أمس ويظل اللاعب آل سالم ضمن الخيارات المطروحة كأحد المرشحين للاستعانة بهم.