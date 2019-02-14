الأردن تختتم «دولية فزاع» بذهبية .. ومصر تظفر بالكأس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق المنتخب المصري الكأس بمشاركته في بطولة فزاع الدولية العاشرة لرفعات القوة لأصحاب الهمم «كأس العالم دبي 2019» التي تقام في مجمع ند الشبا الرياضي برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

وتقدم اللاعبون المصريون على منافسيهم بفارق كبير حيث حققوا 19 ميدالية منها 14 ذهبية 3 فضيات وبرونزيتان.

وسلم ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية الكأس لرئيس البعثة المصرية وكرم اللاعبين مشعل العلي مدير الفعاليات في اقتصادية دبيو ومحمد علي المرزوقي مدير عمليات السفن السياحية من موانئ دبي العالمية.

وحقق اللاعب الأردني جميل شبلي ميدالية ذهبية في وزن أكثر من 107 رجال ليرفع رصيد الأردن إلى 6 ميداليات 3 ذهبيات وفضية وبرونزيتين، لتحل في المركز الثالث في ترتيب الدول بعد مصر والبرازيل التي حققت 11 ميدالية بينها 5 ذهبيات فضيتان و4 برونزيات.

وفي منافسات اليوم الأخير أيضا سجلت البرازيلية ماريا ريتا دي أوليفيرو رقماً عالمياً جديداً في وزن 87 كغ ناشئات.

وأقيم حفل ختام رائع للبطولة بحضور ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية الخاصة بأصحاب الهمم وماجد العصيمي رئيس اللجنة الآسيوية البارلمبية وخالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد وحمزة عباس مدير لجنة الفعاليات والمسؤولية المجتمعية في هيئة صحة دبي وأحمد الشامسي مدير أول إسعاد الموظفين في هيئة مياه وكهرباء دبي، وتخلل الحفل عدة فقرات جميلة وزع الرعاة فيها الهدايا على بعض اللاعبين وأهدى العصيمي وبالرقاد دروعاً تذكارية لجميع المنتخبات المشاركة.