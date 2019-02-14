بطولة أبوظبي المفتوحة للكايت سيرف تنطلق اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم منافسات النسخة الرابعة من بطولة أبوظبي المفتوحة للكايت سيرف التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت بالتعاون مع لجنة الكايت سيرف برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، وتتواصل البطولة حتى بعد غد السبت، ويشارك فيها لاعبون ولاعبات من عشر دول، من بينهم لاعبون عالميون في الكايت سيرف.

ووصل عدد المسجلين في المنافسات الأولية إلى 30 لاعباً ولاعبة، وهو عدد قابل للزيادة من انطلاقة المنافسات، وأعلن النادي عن تنظيم سباق ياس للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً الذي يقام على كورنيش العاصمة أيضاً بالتزامن مع بطولة الكايت سيرف.

ويتسابق البحارة المشاركون لمسافة سبعة أميال بحرية، وتخصص هذه الفئة للشباب والناشئين فقط من أجل تعوديهم على التسابق قبل الانتقال للفئات الكبرى من السباقات، وقدد خصص نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت جوائز مالية قيمة للفائزين.

وأكد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس لجنة الإمارات للكايت سيرف، أن بطولة هذا العام ستشهد إثارة بالغة، لاسيما وأن الجميع يسعى لحصد لقب هذا الموسم، وشدد على أن الجميع جاهز لانطلاقة المنافسات التي تتضمن أربع فئات اثنتان للرجال والسيدات للبالغين ومثلهما للصغار، ووجه الشكر إلى نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت على استضافة الحدث، والسعي الدائم نحو إنجاح البطولات الخاصة بالكايت سيرف.