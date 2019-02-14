سباق التسعيرة للإسطبلات الخاصة ينطلق اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم وبتنظيم مؤسسة مدينة ميدان ونادي دبي للفروسية وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية بداية من الساعة السابعة صباحاً سباق «التسعيرة» للقدرة للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 119 كم.

وكانت إدارة تنظيم السباق أعلنت قائمة بتسعيرة الخيول الفائزة بالمراكز الأولى في سباق اليوم وحددت تسعيرة الخيل الفائز بالمركز الأول بمليون ونصف المليون درهم، والمركز الثاني مليون ومائتي ألف درهم، والمركز الثالث مليون درهم، المركز الرابع ومادون نصف مليون درهم لكل خيل.

وبتوجيهات سمو ولي عهد دبي حددت مؤسسة ميدان ونادي دبي للفروسية قيمة الجوائز العينية والمالية للفائزين بسباق التسعيرة اليوم، ويحصل الفائزون بالمراكز الخمسة الأولى على سيارات حديثة بواقع سيارة لكل منهم، ويحصل صاحب المركز السادس على جائزة مالية بقيمة 100 ألف درهم، ويحصل صاحب المركز السابع على 90 ألف درهم، وصاحب المركز الثامن 80 ألف درهم، وصاحب المركز التاسع على 70 ألف درهم، والمركز العاشر 60 ألف درهم، ويحصل الفائزون بالمراكز من الحادي عشر إلى العشرين على 50 ألف درهم، ومن المركز من الحادي والعشرين إلى الثلاثين 30 ألف درهم.

وكانت اللجنة المشرفة على السباق أغلقت باب التسجيل يوم 5 فبراير الجاري، وطالبت جميع المشاركين بالتقييد بجميع اشتراطات سباق للتسعيرة متمنية التوفيق لجميع المشاركين.