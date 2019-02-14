انطلاق الدورة التحكيمية لرفع الأثقال في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم اتحاد الإمارات لرفع الأثقال، بالتعاون مع اتحاد غرب آسيا، الدورة التحكيمية الدولية المتطورة بهدف تطوير وتهيئة الكوادر التحكيمية والتنظيمية لإقامة البطولات الدولية القادمة.

وانطلقت الدورة، أمس الأول، بفندق فلورا في دبي بمشاركة 40 دارساً، وقبل الدورة أقام الاتحاد، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن الدورة والمحاور التي ستتم مناقشتها بحضور عبدالله سعيد الزعابي، نائب رئيس اتحاد رفع الأثقال رئيس اللجنة الفنية، وفيصل يوسف الحمادي، الأمين العام، وخلود عبيد مبارك الأمين العام المساعد، والمحاضرين الدكتور مصطفى صالح مهدي، رئيس اتحاد غرب آسيا لرفع الأثقال، ومحمد أحمد الحربي، رئيس الاتحاد السعودي.

وتم خلال المؤتمر توقيع اتفاقية رعاية بين مجموعة البستكي لخدمات الأعمال، واتحاد رفع الأثقال، ترعى بموجبها مجموعة البستكي منتخب السيدات، وأوضح إبراهيم مدني المدير العام للشركة، أنهم رأوا رعاية منتخب السيدات ليمثل حافزاً للاهتمام بهذه الرياضة، متمنياً تسليط مزيد من الضوء على ممارسيها وللمنتخب تحقيق نتائج مميزة في البطولات الدولية.

من جانبها أوضحت، مريم عبد المؤمن، المدير التنفيذي للشركة، أنهم سيكملون المسيرة مع اتحاد رفع الأثقال في رعاية المنتخب، ومزيد من المشاريع المشتركة بين الجانبين، مبينة أن الشركة تدرس رعاية مزيد من الفعاليات الرياضية في الفترة المقبلة، وأكدت أن الشركة تدعم الرياضة بشكل عام والمبادرات المجتمعية، متمنية أن تثمر هذه الرعاية في تحقيق نتائج جيدة للمنتخبات الوطنية في رفع الأثقال.

وفي ختام المؤتمر، تم تكريم إبراهيم مدني، من قبل اتحاد الإمارات لرفع الأثقال، تقديرا لدور الشركة في دعم منتخب السيدات والفعاليات الرياضية الأخرى.