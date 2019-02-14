شكرا لقرائتكم خبر عن آية الحسان: أتطلع للمشاركة في البطولات العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجت الأمريكية من أصل يمني آية الحسان بالميدالية الذهبية في بطولة الجمباز الإيقاعي في أبوظبي مؤخرا، والتي أقيمت برعاية مجلس أبوظبي الرياضي والأولمبياد الخاص «الألعاب العالمية أبوظبي 2019»، وقدمت آية مستوى مميزا في البطولة وخطفت الأضواء كأفضل لاعبة جمباز إيقاعي في المستوى الثالث وحصلت على الميدالية الذهبية، وتم تتويجها من قبل مجلس أبوظبي الرياضي ولجنة الأولمبياد الخاص.
وتبلغ آية 11 عاما وهي تتقن ثلاث لغات أجنبية إذ تتحدث الروسية والفرنسية والإنجليزية بطلاقة، وعرفت منذ الصغر بشغفها لتعلم الجمباز كهواية منذ عمر الثلاث سنوات وعملت عائلتها على تنمية هذه الهواية، مما حول شغفها بلعبة الجمباز من هواية إلى لاعبة ناشئة ورياضية محترفة في لعبة الجمباز.وعبرت آية الحسان عن سعادتها بالحصول على الميدالية الذهبية، وأكدت أن هذه البطولة لها طعم خاص، كونها أقيمت على أرض دولة الإمارات وفي أبوظبي، مبينة أن الفوز سيمنحها دافعا أكبر في تحقيق مزيد من الإنجازات في البطولات العالمية التي تحلم بالتواجد فيها.
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