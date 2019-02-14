بولت جديد يخطف الأنظار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح



خطف طفل في السابعة من العمر يدعى، رودولف انجرام، الأنظار في ولاية فلوريدا الأمريكية، عندما قطع سباق 100 متر في 13.48 ثانية ليمهد طريقه نحو النجومية، ويكون خلفاً للعداء الجامايكي أوسين بولت، الذي سجل9.58 ثانية في سباق 100 متر في أولمبياد برلين 2009.

يلقب رودولف ب«الشعلة» ويركض فور سماعه الصافرة ليترك أقرانه خلفه وكأنهم يمشون، كما تحسن أداءه عن سباق أغسطس/آب الماضي؛ حيث سجل 14.59 ثانية، ونشر الصغير صورة مع والده وكتب تحتها: «قال لي والدي تفوز ذهنياً قبل الفوز البدني، أنا الرقم 1 قبل بدء السباق»، كما كتب والده الذي يعمل مدرب كرة قدم أمريكية: «فخور لكون ابني ربما هو أسرع طفل بعمر السبع سنوات في العالم». وتحدى رودولف المتسابقين الكبار أيضاً وفاز عليهم، ويتابع صفحته في إنستجرام 301 ألف شخص، ويحلم رودولف، بالسير على خطى والده الذي عرفه على نجوم كرة القدم الأمريكية ويقود فريق المدرسة.