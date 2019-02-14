دبي تقدم أغلى جائزة في تاريخ الجولف



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستصبح بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف، البطولة التي تقدم أغلى جائزة للاعب فائز بلقب بطولة جولف على مستوى العالم بعد إعلان المنظمين عن رفع قيمة جائزة البطل إلى 3 ملايين دولار أمريكي، بزيادة قدرها 113٪ عن 1,33 مليون دولار الذي ناله الإنجليزي داني ويليت بطل النسخة الماضية.

ويأتي تخصيص أكبر جائزة في تاريخ الجولف أحد التغييرات العديدة التي تم الإعلان عنها، بما في ذلك تعديل 5 ملايين دولار أمريكي لجائزة «السباق إلى دبي» الإضافية، والتي سيتم تقسيمها الآن بين أفضل خمسة لاعبين في ترتيب «السباق إلى دبي» بدلاً من العشرة الأوائل، مع نيل الفائز في نسخة عام 2019 مبلغ مليوني دولار، بزيادة من 1.25 مليون دولار التي حصدها الإيطالي فرانشيسكو موليناري العام الماضي.