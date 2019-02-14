الشارقة في مهمة صعبة أمام النصر بـ «الفيروز الأزرق»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم

سيكون الشارقة متصدر جدول ترتيب دوري الخليج العربي بحاجة إلى النصر ولا شيء سواه من أجل البقاء فوق قمة ترتيب دوري الخليج العربي حين يحل اليوم ضيفاً على«العميد» التاسع في ثاني أيام الجولة 15 من المسابقة.

ستقام في الفترة الأولى اليوم مباراة واحدة أيضاً، حين يحل الجزيرة الثالث ضيفاً على الفجيرة.

وسيسدل الستار على المرحلة يوم غد بإقامة 4 مباريات، تجمع الأولى بين شباب الأهلي مع عجمان، بينما يلتقي الإمارات مع اتحاد كلباء في مباراة مصيرية، على أن يستقبل الوحدة ضيفه دبا الفجيرة، في الوقت الذي سيواجه العين مضيفه الظفرة.

في اللقاء الأول، يحل الشارقة متصدر جدول الترتيب (34 نقطة) في الثامنة مساء اليوم ضيفاً على النصر التاسع (16 نقطة) في أولى المباريات المحلية التي ستلعب على أرض استاد آل مكتوم «الفيروز الأزرق».

ويأمل «الملك» أن ينجح في تحقيق النصر الغالي الذي يساعده على قطع خطوة مهمة نحو الوصول إلى لقب البطولة للمرة الأولى في زمن الاحتراف.

وسيخوض الشارقة لقاء اليوم بمعنويات عالية، بعدما نجح في بلوغ الدور نصف النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد فوزه على الإمارات بهدفين مقابل هدف بعد شوطين إضافيين، بينما ودع المضيف الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام شباب الأهلي بركلات الترجيح.

وسيحذر العنبري دفاع «الملك» من خطورة الهداف الإسباني نيغريدو الذي سجل ثنائية في الجولة السابقة أمام عجمان، ليرفع غلته إلى 11 هدفاً هذا الموسم.

وسيأمل النصر من جهته أن يحقق فوزه الأول تحت قيادة المدرب الإسباني خوسيه بينات الذي أشرف على قيادة الفريق حتى الآن في مباراتين، تعادل في الأولى مع عجمان 2-2 في الدوري، وخسر الثانية بركلات الترجيح في الكأس أمام شباب الأهلي.

وفي اللقاء الثاني، سيكون علي مبخوت متصدر ترتيب هدافي الدوري (15 هدفا) أبرز الغائبين عن تشكيلة فريق الجزيرة ثالث الترتيب حين يحل ضيفاً على الفجيرة صاحب المركز الثاني عشر (13 نقطة) في الجولة 15 من دوري الخليج العربي.

وسيستعيد «فخر العاصمة» اليوم خدمات خليفة الحمادي وسالم راشد، بينما سيتواصل غياب كل من سيباستيان وسالم العيدي ومعهما علي مبخوت ومحمد جمال المصاب.

ويريد الجزيرة تحقيق الفوز أملاً في التمسك بفرصته في المنافسة على اللقب، رغم الغيابات التي يعانيها للمباراة الثانية على التوالي.

وسيخوض الفجيرة الذي يبتعد بفارق 3 نقاط فقط عن الإمارات وصيف القاع، لقاء اليوم بحلة فنية جديدة، بعدما عين «الذئاب» يوم الأحد الماضي المدرب المواطن عبدالله مسفر بدلاً من التشيكي إيفان هاشيك.

وسيضع المدرب ترتيب الأداء الدفاعي هدفاً نصب عينيه، أملاً في تحسين نتائج الفريق الذي أضاع بوصلة الانتصارات في الجولات السبع الأخيرة، وتحديداً منذ فوزه على دبا الفجيرة 2-1، ليكتفي بالحصول على نقطتين من تعادل، مقابل 5 هزائهم، منها 3 في الجولات الثلاث الأخيرة.