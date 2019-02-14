اجتماع فني للجمعية العمومية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للإعاقة الحركية والبتر، اجتماعاً فنياً في فندق الشيراتون في الشارقة على هامش المنافسات، بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر، والدكتور طارق سلطان بن خادم، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا، ورئيس اللجنة التنفيذية للبطولة، ورودي فان دن أبيلي، رئيس الاتحاد الدولي لرياضة الإعاقة الحركية والبتر؛ حيث ناقشوا خلاله خطط وبرامج الاتحاد الدولي لألعاب الإعاقة الحركية والبتر.

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