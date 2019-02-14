بينات: نتطلع للفوز على أرض ملعبنا الجديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

قال الإسباني بينات سان خوسيه مدرب النصر إن فريقه يدخل لقاء الشارقة اليوم بطموح واحد وهو تحقيق الفوز، ومواصلة المشوار في المسابقة من أجل تحقيق أفضل نتيجة ومركز.

وأكد المدرب الإسباني أن لديه ثقة في قدرة اللاعبين على تجاوز آثار الخروج من بطولة كأس رئيس الدولة بعد الخسارة أمام شباب الأهلي في ربع النهائي، معتبراً أن جميع اللاعبين بذلوا أقصى ما لديهم خلال المباراة الماراثونية ولكن واجه الفريق عدم توفيق في بعض الهجمات التي لم تترجم إلى أهداف إضافة إلى احتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة وهي التي غيرت نتيجتها تماماً.

وعن مباراة الشارقة قال المدرب: بالتأكيد نسعى لتحقيق الفوز خاصة وأنها ستكون أول مباراة على ملعبنا الجديد (استاد آل مكتوم) كما أن أحد دوافع الفوز في هذه المباراة هو الثأر من نتيجة الدور الأول على الرغم من قوة فريق الشارقة متصدر البطولة.

من جانبه عبر محمد سرواش، لاعب النصر عن رضاه التام لما قدمه في مباراة شباب الأهلي مؤكداً أن «العميد» كان الأحق بالفوز والتأهل إلى نصف النهائي لولا سوء الحظ.

وأضاف: «سأبذل أقصى ما لدي للحفاظ على الفرصة التي حصلت عليها وفي الفترة المقبلة علينا أن نقاتل لتحقيق الفوز ولاشيء سواه، ورداً على سؤال حول مثله الأعلى، قال: بالتأكيد محمود خميس الذي أراه أحد أفضل اللاعبين في مركزه وبالتأكيد الفريق افتقد قوته وحماسه وجديته في المباريات السابقة».