شكرا لقرائتكم خبر عن تين كات سعيد برغبة الوحدة بتجديد عقده والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد مصطفى
طالب الهولندي تين كات مدرب الوحدة، اللاعبين برد الدين لفريق دبا الفجيرة، الذي هزم «العنابي» في الكأس بنصف درزن، وأضاف: «الخسارة في مباراة الكأس كانت قاسية وكبيرة، وهي في الذاكرة، ويجب أن يرد عليها الفريق في مباراة الدوري».
وعن نية النادي تجديد عقده أكد أنه يعمل في بيئة مثالية، وقال: «سعيد بإعلان الإدارة الرغبة في استمراري، وعلينا أن نجلس ونحدد ما يحتاج إليه الفريق؛ لينافس، ومن يجب أن يغادر، لاسيما ان هناك لاعبين في نهاية مشوارهم، أحس بالراحة في العمل، وعلاقتي جيدة مع اللاعبين ومنظومة العمل في النادي تناسبني جداً».
وكشف أن العنابي يفتقد محمد برغش للإيقاف، وانه سيقرر في الدفع بالقائد إسماعيل مطر ومنصور الحربي حسب إكتمال جاهزية اللاعبين.
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