اخبار الزمالك اليوم الاربعاء 13/ 2/ 2019 تعادل صادم مع نصر حسين داى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك، اليوم، الأربعاء 13/ 2/ 2019 العديد من الأحداث جاء فى مقدمتها، التعادل الصادم مع نصر حسين داى الجزائرى بالكونفدرالية، والجماهير تهاجم جروس.

تعادل الزمالك مع نصر حسين داى الجزائرى، بنتيجة 1 / 1، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

فشل الزمالك فى تصحيح أوضاعه بالمجموعة الرابعة في دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية ، بعد التعادل الإيجابي مع نصر حسين داي الجزائرى، بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد برج العرب بالأسكندرية، بالجولة الثانية من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

حالة من الحزن انتابت لاعبى الزمالك والجهاز الفنى بعد التعادل مع نصر حسين داى الجزائرى 1/1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد برج العرب فى إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية. وجهت جماهير الرمالك المتواجدة فى المقصوة الأمامية لملعب برج العرب، انتقادات للسويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق خلال مغادرته لأرضية الملعب بعد التعادل مع نصر حسين داى الجزائرى، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أكد مزيان إيجيل المدير الفني لنصر حسين داي الجزائرى أن مباراة الزمالك في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية كانت متكافئة بعد التعادل بهدف لمثله فى المباراة التى جمعت الفريقين بالجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية.

أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك أنه أخطر لاعبيه من قبل بضرورة تسجيل هدفين في أي مباراة من أجل تحقيق الفوز، بعد التعادل بهدف لمثله مع نصر حسين داى الجزائرى، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.