جروس: الزمالك يعاني من ضغط المباريات.. ولم نستغل الفرص أمام حسين داي

محمد اسماعيل - القاهرة - قال السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، أن فريقه يمر بفترة صعبة ويعاني من ضغط المباريات.

وسقط الزمالك في فخ التعادل القاتل أمام نصر حسين داي الجزائري بهدف لكل فريق ضمن الجولة الثانية لمجموعات كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وأضاف جروس في تصريحات بعد المباراة: "الزمالك سيطر على المباراة بالكامل، لكن لم ننجح في استغلال الفرص، بجانب تألق حارس نصر حسين داي والتصدي لفرصتين في الدقائق الأخيرة".

وتابع "الزمالك استقبل هدفا قاتلا وكان من الصعب التعويض، نحن نمر بظروف صعبة ونعاني من ضغط المباريات، لقد طالبت اللاعبين قبل المباراة بضرورة تسجيل هدفين".

واختتم تصريحاته قائلا "المجموعة أصبحت صعبة للغاية ويجب على الزمالك الفوز في جميع المباريات المقبلة لحسم التأهل للدور الثاني من البطولة".