انت الان تتابع الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام نصر حسين داي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٣ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٠٢ م

تعادل الزمالك مع فريق نصر حسين داي الجزائري بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفيدرالية. سجل خالد بوطيب هدف الزمالك في الدقيقة 14 وتعادل فوزي يايا لنصر حسين في الدقيقة 90، ليرتفع رصيد الأبيض إلى نقطة واحدة بينما ارتفع رصيد نصر إلى 4 نقاط بدأ اللقاء بمحاولات من كلا الفريقين للسيطرة عل الملعب، حيث اعتمد لاعبو الزمالك على نقل الكرة كثيرًأ فيما بينهم في الوقت الذي اعتمد فيه نصر حسين داي على الضغط من المناطق الأمامية لمنع لاعبي الأبيض من بناء الهجمات بشكل صحيح.

بمرور الوقت بدأ الزمالك في السيطرة على اللقاء واعتمد على انطلاقات حمدي النقاز في الناحية اليمنى، وهو ما أسفر عن هدف لأبناء ميت عقبة في الدقيقة 14 عن طريق خالد بوطيب. بعد هدف الزمالك واصل اللاعبون ضغطهم وتسابق يوسف أوباما وكهربا وفرجاني ساسي في إهدار الفرص أمام مرمى الفريق الجزائري، لينتهي الشوط الأول