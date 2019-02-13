انت الان تتابع أحمد الطيب يوجه رسالة قوية لمدرب المنتخب بسبب «جنش» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ١٣ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:١٥ م
على طريقته الخاصة وجه المعلق أحمد الطيب، رسالة إلى أحمد ناجي، مدرب حراس المرمى بالمنتخب الوطني الأول، بشأن محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك، خلال مباراة الفريق الأبيض أمام ضيفه نصر حسين داي الجزائري، المقامة حاليًا على ملعب «برج العرب». وقال الطيب، في تعليقه عبر قناة beIN sports، على إحدى الكرات التي تصدها لها جنش، إن المستوى الذي يقدمه الأخير طوال الفترة الماضية بمثابة رسالة لأحمد ناجي، ملخصها: «محمود جنش سكندري الأصل، وليس يونانيًا حتى لا يتم الاعتماد عليه في منتخب مصر».
ويستضيف الزمالك نظيره نصر حسين داي الجزائري، حاليًا على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية. ويخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش". في الدفاع: حمدي النقاز - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - عبدالله جمعة. في
ويستضيف الزمالك نظيره نصر حسين داي الجزائري، حاليًا على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.
ويخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش".
في الدفاع: حمدي النقاز - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - عبدالله جمعة.
في الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف إبراهيم "أوباما".
في الهجوم: إبراهيم حسن - محمود عبدالمنعم "كهربا" - خالد بوطيب.
بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: عماد السيد - محمد عبدالغني - حميد أحداد - عمر السعيد - محمد عنتر - أيمن حفني - بهاء مجدي.
بينما تم استبعاد محمد عبدالسلام من قائمة اللقاء.
ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة بالبطولة، التي تضم معه فرق بيترو أتلتيكو الأنجولي ونصر حسين داي الجزائري وجورماهيا الكيني.
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