الان تتابع شاهد .. “البلطان” يحتفي بالعائلة الشبابية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض

التقى رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، الأستاذ خالد البلطان، بالعائلة الشبابية من ذوي الاحتياجات الخاصة والتي ظهرت على إحدى القنوات التلفزيوينة، وعبّروا عن انتمائهم وحبهم لنادي الشباب من خلال ارتدائهم لقميص يحمل شعار النادي وصورة رئيسه في إحدى المباريات.

ووجَّه الأستاذ خالد البلطان بإدراج العائلة ضمن مكافآت الفوز المالية للفريق الأول لكرة القدم، كذلك أعلن عن عدد من المكافآت المقدمة من شركاء النادي، منها مبلغ خمسة آلاف ريال من شركة «بصمة»، وإقامة مجانية لمدة أسبوع من شركة فنادق «بودل»، كذلك قسيمة شراء مجانية من متجر النادي «X-Tep» بالإضافة إلى هدايا عينية من شركة السيف غاليري، وعددٍ من الهدايا العينية الأخرى.

وأكَّد الأستاذ خالد البلطان أنَّ هذا التكريم يأتي تجسيدًا للدور الاجتماعي الذي يقوم به نادي الشباب، وأنَّ هذه الحالة لم تكن الأولى، ولن تكون الأخيرة.

كما التقت الطفلتين لين وليان بنجوم الفريق الأول لكرة القدم الذين احتفوا بهم والتقطوا معهم عدداً من الصور التذكارية.