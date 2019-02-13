شكرا لقرائتكم خبر عن «جروس»: الحارس الجزائري حرمنا من الفوز.. ولا بديل عن الفوز بالمباريات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه سيطر على مجريات مباراة نصر حسين داي الجزائري، والتي انتهت بالتعادل 1-1، لافتا إلى أنه أكد على لاعبيه أهمية تسجيل هدفين للفوز بالمباراة.

وأضاف جروس في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «حارس المرمى الجزائري تألق بصورة لافتة للأنظار وتصدى لفرصتين في الدقائق الأخيرة، وحرمنا من الفوز كما أن الزمالك استقبل هدف في نهاية المباراة وكان من الصعب التعويض»، مشيرا إلى أن الزمالك يمر بمرحلة صعبة بسبب ضغط المباريات.

وشدد المدير الفني للأبيض على أن المجموعة صعبة ولا بديل أمام الزمالك سوى الفوز في المباريات المقبلة بالبطولة لحسم التأهل للدور التالي.

وخطف فريق نصر حسين داي الجزائري، تعادلًا ثمينًا من الزمالك في الوقت القاتل من المباراة، التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي انتهت بنتيجة 1-1.