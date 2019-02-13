شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يوجه صدمة مدوية لـ«راكيتيتش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية، عن رفض نادى برشلونة الإسبانى تجديد عقد لاعب وسطه الكرواتى إيفان راكيتيتش خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى إمكانية رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وينتهى تعاقد راكيتيتش مع برشلونة بنهاية الموسم بعد المقبل، ولكنه يرغب فى تجديده فى الوقت الحالى والحصول على راتب أعلى، خاصة بعد رفض الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسى فى الصيف الماضى.

وقالت الصحيفة إن إدارة برشلونة أبلغت لاعب الوسط الكرواتى بعدم زيادة راتبه عند رفضه الانتقال إلى باريس سان جيرمان فى الصيف الماضى، مشيرة إلى أن الموقف يبقى على ما هو عليه فى الوقت الحالى.

وعرض باريس سان جيرمان على برشلونة الحصول على 90 مليون يورو مقابل التعاقد مع راكيتيتش فى أغسطس الماضى، وعلى الرغم من تحمس النادى الكتالونى للفكرة؛ فإن اللاعب نفسه بالإضافة إلى مدربه الإسبانى إرنستو فالفيردى رفضا الفكرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن راكيتيتش سينتظر بعض الوقت، ولكن فى حالة إصرار برشلونة على عدم تجديد تعاقده فسيفكر فى الرحيل عن الفريق فى الصيف المقبل، لا سيما فى ظل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بضمه، على رأسها تشيلسى الإنجليزى وإنتر ميلان الإيطالى.

ولا يمانع برشلونة فى فكرة رحيل راكيتيتش عن الفريق، لا سيما بعد التعاقد مع فرينكى دى يونج لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندى بدءا من الصيف المقبل، ولكنه لن يقبل ببيعه بأقل من 65 مليون يورو.

فى سياق آخر، كشفت صحيفة «آس» الإسبانية، حجم معاناته المالية جراء تكلفة موظفيه ولاعبيه وصفقات الانتقال التى تثقل ميزانيته.

وقالت الصحيفة، إن البلوجرانا حصل على قروض بقيمة 140 مليون يورو من صندوقين استثماريين أمريكيين من أجل تعويض التزاماته المتأخرة، بشرط تسديد المبلغ خلال السنوات الخمس المقبلة بسعر فائدة يبلغ 1.8%. وبحسب معلومات الصحيفة الإسبانية، فإن برشلونة استدان 90 مليون يورو من مجموعة بريكوا كابيتال، كما حصل على الخمسين مليون يورو الأخرى من شركة بارينجس.