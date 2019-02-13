الفار ينقذ ريال مدريد من صحوة أياكس

قام

حكم مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام

دامير سكومينا، بعدم احتساب هدف لاياكس، خلال مباراة الفريقين على ملعب يوهان كرويف، اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وكان نيكولاس تاجليافيكو، ظهير أياكس، قد تفوق على لاعبي الفريق الملكي، في صراع هوائي، ليحرز الهدف الأول لفريقه من ضربة رأسية.



وبعد إعلان الحكم صحة الهدف، عاد إلى تقنية الفيديو ليتأكد، قبل أن يعدل عن قراره، ويقرر إبقاء النتيجة (0-0)، بداعي وجود حالة تسلل.