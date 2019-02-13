الزمالك يتعثر أمام نصر حسين داي في الكونفدرالية

تعثر فريق الزمالك المصري امام ضيفه نصر حسين داي الجزائري بعد التعادل بهدف لكل منهما ، اليوم الأربعاء ، في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تقدم الزمالك بهدف المغربي خالد بوطيب في الدقيقة 14 وتعادل فوزي يايا بهدف قاتل في الدقيقة 90 ليعاقب الزمالك على إضاعة العديد من الفرص السهلة.

وحصد الزمالك أول نقطة في المجموعة ليحتل المركز الأخير بقيادة مدربه السويسري كريستيان جروس بينما تصدر نصر حسين داي برصيد 4 نقاط.

حاول الزمالك منذ البداية السيطرة على مجريات الأمور ، وتبادل كهربا الكرة مع فرجاني ساسي في وسط الملعب ثم محاولة من كرة عرضية من حمدي النقاز النشيط في الجبهة اليمنى.

وفي الدقيقة 14 ، نجح الزمالك في تسجيل هدف التقدم مبكراً من خلال هجمة منظمة بدأها خالد بوطيب ومرر إلى النقاز الذي أرسل كرة عرضية هيأها محمود كهربا ليسددها بوطيب بتسديدة قوية في المرمى الجزائري.

وواصل الزمالك السيطرة مع إلتحامات قوية من لاعبي نصر حسين داي ، وأبعد محمود علاء محاولة جزائرية خطيرة ثم أخطأ جنش في خروج خاطئ أبعده الدفاع.. وعاد الزمالك للمحاولات الهجومية بتمريرة عرضية من النقاز أبعدها الدفاع الجزائري قبل بوطيب ووجه يوسف أوباما تسديدة ماكرة فوق العارضة ثم فرصة آخرى خطيرة من المهاجم محمود كهربا أنقذها الحارس غايا مرباح.

أضاع فرجاني ساسي ضربة رأس قريبة بجوار القائم مع نهاية الشوط الأول بتقدم زملكاوي.. وأهدر يوسف أوباما مع بداية الشوط الثاني كرة بجوار القائم وأطلق الفريق الجزائري تسديدة بعيدة وقبلها محاولة من أحمد القاسمي.

وأبعد محمود جنش محاولة جزائرية خطيرة من عرضية وليد العلاتي وانقض حارس الزمالك وأنقذ قبل رأسية القاسمي ، وركز نصر حسين داي على اختراق الجبهة اليسرى والمساحات خلف عبد الله جمعة وأنقذ فرجاني ساسي فرصة خطيرة على الزمالك.

وتراجع أداء الزمالك بشكل كبير مع تمريرات مقطوعة من جانب كهربا وأوباما واختفاء تام من إبراهيم حسن ، وأشرك نصر حسين داي اللاعب إلياس يانشي على حساب عبد الرؤوف شويطر ثم اللاعب حسيني العريفي بدلاً من شمس الدين حراج في الدقيقة 67.

وعاد الزمالك للهجوم من كرة عرضية من كهربا هيأها بوطيب لأوباما الذي سدد وأنقذ الحارس ببراعة ، وأضاع كهربا انفراداً بإبداع من الحارس المتألق للفريق الجزائري وفشل أوباما في المتابعة.. وأشرك الزمالك اللاعب المغربي حميد أحداد بدلاً من إبراهيم حسن في الدقيقة 78.

واشتكى حارس الفريق الجزائري من إصابة عضلية ولكنه استكمل اللقاء ، وشارك إبراهيم دياب على عبد الرحمن يوسفي في الدقيقة 83.. وأضاع كهربا فرصة خطيرة من انفراد جديد بجوار القائم وأشرك الفريق الأبيض اللاعب محمد عنتر بدلاً من كهربا في الدقيقة 89.

نصر حسين داي أدرك التعادل في الدقيقة 90 من خلال فوزي يايا بتسديدة أبعدها جنش وتابعها يايا في المرمى.. وفشل الزمالك في العودة لينتهي اللقاء بالتعادل.