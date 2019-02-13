شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي جدة: اللاعبون يتحملون الخسارة.. والغيابات أثرت علينا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

حمّل رئيس مجلس إدارة نادي جدة أحمد بن عبدالله البعداني، لاعبي الفريق ‏الأول لكرة القدم مسؤولية الخسارة المفاجئة التي تلقاها الفريق يوم أمس (الثلاثاء) أمام ‏نجران، ضمن الجولة الـ24 من مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة ‏الأولى، والتي انتهت نتيجتها (1-3) لمصلحة أبناء الجنوب.‏

وأكد رئيس النادي، أن اللاعبين منذ انطلاقة المباراة وحتى نهايتها لم يقدموا أي ‏مستوى يذكر، إضافة إلى أن الروح القتالية كانت «محجوبة» تماماً، مستغرباً ذلك ‏منهم، رغم أن إدارة النادي ـ وفقاً لتأكيداته ـ قامت بصرف راتب شهر قبل المواجهة ‏بيومين، من خلال إيداع راتب شهر (نوفمبر) في حساباتهم البنكية.

ولم يُعف البعداني الجهازين الفني والإداري من مسؤولية الخسارة الثقيلة، معتبراً أنهم شركاء في هذه النتيجة، ومؤكداً أن المدرب الوطني الكابتن حمود الصيعري ليس له ‏أي علاقة بتلك الخسارة كونه جديد على الفريق، مشيراً إلى أنه لا يزال يثق بأنه سيكون ‏رجل المرحلة القادمة.

وتابع: «باقي طاقم الجهاز الفني المساعد لم يوفقوا في اختيارات ‏بعض اللاعبين خاصة المنضمين إلى قائمة المغادرين إلى منطقة نجران، أما فيما ‏يتعلق بجهاز إدارة كرة القدم، فقد أخفق في اختيار اللاعبين المستقطبين خلال الفترة ‏الشتوية، بالتشاور مع مدرب الفريق السابق الكابتن حسن خليفة، الذي أحمله سوء ‏اختيار المحترفين الأجانب وتسريح بعض لاعبين كانت الفائدة الفنية منهم أفضل من ‏المتواجدين حالياً».

وطالب رئيس نادي جدة جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري بالعمل بشكل جدي ‏خلال المرحلة القادمة، التي تتطلب جهداً مضاعفاً من جميع النواحي، كما طالب ‏المدرب الكابتن حمود الصيعري بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وعدم التساهل مع ‏اللاعبين غير الجادين.

وشدد البعداني على أنه سيتم تطبيق اللائحة الداخلية على عدد كبير من اللاعبين مع ‏حسومات مالية، لأنهم لم يقدموا المستوى المأمول خلال مواجهة فريق نجران، ومثلما ‏يتم تطبيق مبدأ الثواب سيكون العقاب حاضراً، فالمباريات القادمة لا تتطلب فقدان ‏النقاط.‏

وعلق على الخسارة من نجران قائلاً: «بداية أتقدم بالمباركة لـ«مارد الجنوب»، فهم نجحوا ‏في تقديم المستوى الفني الرائع والظفر بالعلامة الكاملة بكل جدارة واستحقاق، فيما ‏أثرت الغيابات الفنية على فريقي، خاصة أننا افتقدنا القائد راشد الرهيب، ‏وأحمد كرنشي، وعثمان دياباتي، وقاسم المساوى، ونايف السيد، وياسر الفهمي، ‏وعبدالرحيم الجيزاوي»‏.

‏واختتم حديثه: «سيكون لنا وقفة قوية مع المقصرين، فنحن لن نتنازل عن حلمنا بالصعود ‏لأقوى دوري عربي، ولدينا المؤهلات لذلك».