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شكرا لقرائتكم جروس: الزمالك يمر بفترة صعبة .. وحارس الفريق الجزائري رائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك أنه أخطر لاعبيه من قبل بضرورة تسجيل هدفين في أي مباراة من أجل تحقيق الفوز.
واضاف في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن الفريق الأبيض سيطر على المباراة في الـ90 دقيقة، ولكن حارس المرمى الجزائري تألق بصورة لافتة للأنظار وتصدى لفرصتين في الدقائق الأخيرة كما أن الزمالك استقبل هدف في نهاية المباراة وكان من الصعب التعويض.
وأكد أن الزمالك يمر بفترة صعبة في ظل ضغط المباريات، وأضاف أنه لاحت العديد من الفرص للفريق ولم يستغلها.
وشدد المدير الفني للأبيض على أن المجموعة صعبة ولا بديل أمام الزمالك سوى الفوز في المباريات المقبلة بالبطولة لحسم التأهل للدور التالي.
في المقابل أكد مزيان إيجيل المدير الفني لنصر حسين داي الجزائرى أن مباراة الزمالك في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية كانت متكافئة بعد التعادل بهدف لمثله فى المباراة.
أضاف مدرب الفريق الجزائرى المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أنه كان يعلم أن الزمالك سيأخذ المبادرة، وشدد على أن المباراة كانت صعبة لأنها كانت أمام خصم صعب بحجم الزمالك وأضاف أنه علم أن فريقه ستسنح له فرصتين أو فرصة وكان عليه أن يستغل الأمر جيدا وسجل التعادل.
اختتم مدرب نصر حسين داى تصريحاته أن طريقة اللعب ستتغير فى المباراة التى تقام بالجزائر وسيلعب كي يسجل أولا وشدد أن لكل مباراة خصوصيتها، والحظ كان مع فريقه وسيكون اللقاء فى الجزائر أصعب، كما أن المشوار لا يزال طويلا وشدد إيجيل على أن فريقه يعاني من ضغط المباريات ويخشى أن يؤثر الأمر على الفريق في الفترة المقبلة.
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