شكرا لقرائتكم جروس: الزمالك يمر بفترة صعبة .. وحارس الفريق الجزائري رائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك أنه أخطر لاعبيه من قبل بضرورة تسجيل هدفين في أي مباراة من أجل تحقيق الفوز.

واضاف في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن الفريق الأبيض سيطر على المباراة في الـ90 دقيقة، ولكن حارس المرمى الجزائري تألق بصورة لافتة للأنظار وتصدى لفرصتين في الدقائق الأخيرة كما أن الزمالك استقبل هدف في نهاية المباراة وكان من الصعب التعويض.

وأكد أن الزمالك يمر بفترة صعبة في ظل ضغط المباريات، وأضاف أنه لاحت العديد من الفرص للفريق ولم يستغلها.

وشدد المدير الفني للأبيض على أن المجموعة صعبة ولا بديل أمام الزمالك سوى الفوز في المباريات المقبلة بالبطولة لحسم التأهل للدور التالي.