شكرا لقرائتكم جمهور الزمالك يهاجم جروس واللاعبين بعد التعادل مع نصر حسين داي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل هاجم جمهور الزمالك جروس المدير الفنى للفريق واللاعبين التعادل مع نصر حسين داى الجزائرى، بنتيجة 1 / 1، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وكما حرص جمهور الزمالك على التصفيق للاعبي نصر حسين داي على الأداء المميز الذى ظهروا عليه أمام الفريق الأبيض.
وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى :محمود جنش
خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز
خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وإبراهيم حسن ومحمود كهربا
خط الهجوم : خالد بوطيب
واستبعد الجهاز الفني محمد عبد السلام ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عماد السيد ومحمد عبد الغني وبهاء مجدي ومحمد عنتر وأيمن حفني وحميد أحداد وعمر السعيد
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