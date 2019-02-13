شكرا لقرائتكم أخبار بايرن ميونخ اليوم الأربعاء 13 / 2 / 2019 نوير جاهز للمشاركة أمام أوجسبورج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل بايرن ميونخ تدريباته استعدادا للقاء أوجسبورج بعد غد الجمعة فى الجولة الـ 22 من الدورى الألمانى "البوندزليجا".

كوفاتش يتحدث عن مواجهة بايرن ميونخ أمام أوجسبورج



تحدث الكرواتى نيكو كوفاتش المدير الفنى لفريق بايرن ميونخ عن مواجهة البفارى أمام أوجسبورج بعد غد الجمعة، فى المؤتمر الصحفى للقاء، قائلا "هذه المباراة مهمة بالنسبة لى، ولا يمكننا التقليل من حجمها، ونحن نحتاج أن نقترب أكثر من الصدارة ولو لفترة قصيرة".

وتابع كوفاتش، قائلا "نحن مستعدون لكل شئ قد يحدث يوم الجمعة، وعلينا إيجاد الحلول وإتخاذ القرارات الصحيحة، أنا بالطبع أريد الفوز بالمباراة بدون أى مشاكل".

وواصل كوفاتش حديثه عن احتمالية مشاركة الحارس البديل أولريش، قائلا "على أولريش أن يكون جاهزا فى كل الأحوال، وعليه أن يكون فى أعلى مستوياته ويكون موجودًا حينما نحتاج إليه".



كوفاتش فى المؤتمر

نوير جاهز للمشاركة مع بايرن ميونخ أمام أوجسبورج



صرح نيكو كوفاتش المدير الفني للفريق أن من المرجح عودة مانويل نوير في مباراة أوجسبوج المقبلة في البوندزليجا مساء الجمعة، حيث أكمل قائد المنتخب الألماني، الذي عانى مؤخرا من إصابة في يده اليمنى، التدريب يوم الأربعاء للمرة الأولى وبالتالي يمكن أن يقف في المباراة ضد أوجسبورج.

وقال كوفاتش بعد جلسة تدريب فريقه يوم الاربعاء "لم تكن لديه شكوى ومن ثم فإنه خيار للبدء يوم الجمعة"، لكنه ترك الأمر مفتوحًا فيما إذا كان اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا سيستخدم بالفعل مرة أخرى في مبارتنا أمام ليفربول بدوري أبطال أوروبا قبل أربعة أيام منها.

وشدد نيكو على ذلك بقوله: "دائمًا لدينا تغييرات في المراكز. والمباريات التي لم يلعبها كانت لأنه قرر ذلك. اللاعب لديه دائمًا الكلمة الأخيرة وفي هذه الحالة فإن مانويل جاهز".

بالإضافة إلى أن ماتس هوملز وروبرت ليفاندوفسكي قد شاركا في تدريبات الفريق، كلاهما غادر في اليوم السابق. أما بالنسبة إلى آرين روبن كان غائب عن التدريب وكذلك كورينتين توليسو الذي أخذ خطوة أخرى في عملية تأهيله أثناء التدريب الأربعاء وبدأ يلمس الكرة مرة أخرى.



مانويل نوير

توليسو يداعب الكرة للمرة الأولى فى مران بايرن ميونخ منذ اصابته



شارك الفرنسى كورنتين توليسو فى مران بايرن ميونخ اليوم بصورة طبيعية، وداعب الكرة للمرة الأولى منذ اصابته الطويلة، والتى غاب بسببخها عدة أشهر عن المشاركة فى المباريات.

ومن المنتظر أن يأخذ توليسو بعضا من الوقت حتى يشارك فى المباريات، ومن المنتظر غيابه عن لقاء ليفربول الإنجليزى الأسبوع المقبل فى دورى أبطال أوروبا.