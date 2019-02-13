شكرا لقرائتكم أخبار ميسي اليوم الأربعاء 13 / 2 / 2019 رقم سلبي ينتظر الليو فى حال تعادل برشلونة أمام بلد الوليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي تدريباته مع برشلونة استعدادا للقاء أتلتيك بلباو يوم السبت المقبل فى الجولة الـ 24 من الدورى الإسبانى.

رئيس الإتحاد الأرجنتينى يكشف موقف ميسي من منتخب التانجو



تحدث تابيا رئيس الإتحاد الأرجنتينى لكرة القدم عن النجم ليونيل ميسى، البعيد عن المشاركة فى مباريات منتخب التانجو منذ مونديال روسيا الأخير فى تصريحات صحفية قائلا "ليونيل ميسى لم يغادر المنتخب ولم يرفض يوماً المجئ للمنتخب، جاء ميسى فى أسوأ الاوقات للمضى قدما بالمنتخب، واعطى المسؤولية للاعب واحد من أجل الفوز كاس العالم".

"هذا المنتخب ليس مُنتخب ميسى بل هو منتخب الارجنتين وميسى أحد اللاعبين، سيكون هذا المنتخب مختلف تماماً لاننا لن نعطى المسؤولية الكاملة للاعب واحد فقط".



تابيا

رقم سلبي ينتظر ميسي فى مواجهة بلد الوليد



سيكون النجم الأرجنتينى على موعد مع تحقيق رقم سلبي فى حال تعادل برشلونة أمام بلد الوليد بعد غد السبت، فى المباراة المقامة على ملعب "كامب نو" فى الجولة الـ 24 من الدورى الإسبانى.

فى حال التعادل سيكون ميسي قد شارك فى 4 مباريات متتالية مع البارسا، انتهت جميعها بالتعادل فى سابقة لم تحدث للبرغوث الأرجنتينى من قبل.

وكان برشلونة قد تعادل الأسبوع الماضى أمام ريال مدريد 1-1 فى ذهاب الدور قبل النهائى لكأس ملك إسبانيا، ومن قبلها تعادل الفريق مع كل من فالنسيا (2-2) وأتلتيك بلباو (0-0) فى الليجا الإسبانية.