شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب نصر حسين داى: توقعت سيناريو مباراة الزمالك.. والتعادل "عادل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مزيان إيجيل المدير الفني لنصر حسين داي الجزائرى أن مباراة الزمالك في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية كانت متكافئة بعد التعادل بهدف لمثله فى المباراة التى جمعت الفريقين بالجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية.

أضاف مدرب الفريق الجزائرى المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أنه كان يعلم أن الزمالك سيأخذ المبادرة، وشدد على أن المباراة كانت صعبة لأنها كانت أمام خصم صعب بحجم الزمالك وأضاف أنه علم أن فريقه ستسنح له فرصتين أو فرصة وكان عليه أن يستغل الأمر جيدا وسجل التعادل.

اختتم مدرب نصر حسين داى تصريحاته أن طريقة اللعب ستتغير فى المباراة التى تقام بالجزائر وسيلعب كي يسجل أولا وشدد أن لكل مباراة خصوصيتها، والحظ كان مع فريقه وسيكون اللقاء فى الجزائر أصعب، كما أن المشوار لا يزال طويلا وشدد إيجيل على أن فريقه يعاني من ضغط المباريات ويخشى أن يؤثر الأمر على الفريق في الفترة المقبلة.