شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يُبرر أسباب تعادل الزمالك مع نصر حسين داى بـ"الإهدار والتوقيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك أنه أخطر لاعبيه من قبل بضرورة تسجيل هدفين في أي مباراة من أجل تحقيق الفوز، بعد التعادل بهدف لمثله مع نصر حسين داى الجزائرى، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أضاف جروس في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن الفريق الأبيض سيطر على المباراة في الـ90 دقيقة، ولكن حارس المرمى الجزائري تألق بصورة لافتة للنظر وتصدى لفرصتين في الدقائق الأخيرة كما أن الزمالك استقبل هدف في نهاية المباراة وكان من الصعب التعويض ، وأكد جروس أن الزمالك يمر بفترة صعبة في ظل ضغط المباريات، وأضاف أنه لاحت العديد من الفرص للفريق ولم يستغلها.

وشدد المدير الفني للأبيض على أن المجموعة صعبة ولا بديل أمام الزمالك سوى الفوز في المباريات المقبلة بالبطولة لحسم التأهل للدور التالي.