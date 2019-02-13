شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الزمالك يُهاجم "جروس" بعد نقطة نصر حسين داى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت جماهير الرمالك المتواجدة فى المقصوة الأمامية لملعب برج العرب، انتقادات للسويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق خلال مغادرته لأرضية الملعب بعد التعادل مع نصر حسين داى الجزائرى، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وهاجمت الجماهير البيضاء، جروس، متهمة المدرب بالظلم والعناد، حيث أصبح أصبح رصيد الزمالك نقطة وحيدة فى المجموعة الرابعة بالكونفدرالية ويحتل المركز الرابع بينما أصبح رصيد نصر حسين داى 4 نقاط بذلك التعادل ويحتل المركز الأول فى المجموعة وخلفه جورماهيا الكينى بالمركز الثانى بـ3 نقاط وبترو أتلتيكو الأنجولى بنفس الرصيد من النقاط فى المركز الثالث.