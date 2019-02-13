شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الزمالك ونصر حسين داى الجزائرى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

تعادل الزمالك مع نصر حسين داى الجزائرى، بنتيجة 1 / 1، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تقدم خالد بوطيب مهاجم الزمالك للفريق الأبيض بالهدف الأول فى الدقيقة 14 من عمر المباراة لتشهد المباراة مسلسلا من إهدار الفرص للأبيض ليعاقبه نصر حسين داى بتسجيل هدف التعادل فى الدقيقة 90.

بتلك النتيجة أصبح رصيد الزمالك نقطة وحيدة فى المجموعة الرابعة بالكونفدرالية ويحتل المركز الرابع بينما أصبح رصيد نصر حسين داى 4 نقاط بذلك التعادل ويحتل المركز الأول فى المجموعة وخلفه جورماهيا الكينى بالمركز الثانى بـ3 نقاط وبترو أتلتيكو الأنجولى بنفس الرصيد من النقاط ويتواجد فى المركز الثالث.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وكهربا فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم".

فيما بدأ نصر حسين داى بالتشكيل التالى:"غايا مرباح فى حراسة المرمى، وليد علاتي و محمد نوفل خاسف وعبد الغاني خياط و محمد أمين توغاي فى خط الدفاع، يايا فوزي و مهدي الورتاني و عبد الرحمن يوسفي فى خط الوسط، شمس الدين حراق وعبد الرؤوف شويطر وأحمد قاسمي فى خط الهجوم".