شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 15 دقيقة.. الزمالك يتقدم على نصر حسين داى 1 / 0.. وتسكين "جنش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت أول ربع ساعة من مباراة الزمالك ونصر حسين داى الجزائرى بتقدم الفريق الأبيض بهدف للمغربى خالد بوطيب، فى المباراة المُقامة بينهما حالياً على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

فى الدقائق الأولى، اشتكى محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك من إصابة بشد عضلى وتوجه الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأبيض إلى الحارس ومنحه زجاجة بنج حيث قام جنش برشه على موضع الإصابة من أجل إستكمال المباراة واخترق محمود عبد المنعم "كهربا" منطقة جزاء الفريق الجزائرى بشكل رائع فى الدقيقة 6 لكن وسط تكتل من لاعبى الخصم ليصوب كرة أعلى من العارضة.

وواصل الزمالك محاولاته الهجومية عن طريق الجبهة اليمنى النشطة من خلال انطلاقات حمدى النقاز وتمريرات ساسى إليه لينجح بوطيب فى تكليل محاولات الأبيض الهجومية بهدف التقدم فى الدقيقة 14.



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الزمالك ونصر حسين (2)



الزمالك ونصر حسين (3)



الزمالك ونصر حسين (4)



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الزمالك ونصر حسين (35)