نصر حسين داى يتعادل مع الزمالك 1/1 بـ الكونفيدرالية

صدى البلد تعادل فريق نصر حسين داى مع الزمالك بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار لقاءات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية. تقدم للفارس الأبيض المغربي خالد بوطيب وتعادل فى اللحظات الأخيرة نصر حسين داى اللاعب فوزى يايا. بدأ اللقاء بهجوم ضاغط من قبل لاعبى الزمالك اعتمادا على الضغط المتقدم على المنافس فى منتصف ملعبه فيما اعتمد نصر حسين داي على الهجمات المرتدة وإغلاق المساحات أمام الهجوم الزملكاوي. وقام فرجاني ساسي بتمرير الكرة داخل منطقة...

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