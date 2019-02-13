شكرا لقرائتكم خبر عن فيفياني: سنبدأ مباراة الامارات بنفس اداء الشوط الثاني للقاء الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكد مدرب الفريق الاول لنادي اتحاد كلباء الايطالي فيفياني بأن فريقه سيبدأ المباراة التي ستجمعه مساء الجمعة امام مضيفه الامارات ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لدوري الخليج العربي بذات المستوى الذي ظهر به الفريق في الشوط الثاني من المباراة التي خاضها امام الوحدة في الجولة الماضية وتمكن خلاله من السيطرة على مجريات المباراة وتسجيل هدفين، وقال فيفياني في المؤتمر الصحفي الذي انعقد مساء اليوم: يجب أن نتدارك الوضع ونستعيد التوازن، وقد طالبت اللاعبين بنسيان نتيجة الخسارة في المباراة الماضية امام الوحدة، واللعب بذات الاداء الذي قدموه في الشوط الثاني لتلك المباراة، لأن خسارة مباراة ليست نهاية المطاف، و انه علينا ان نتابع العمل بشكل جيد لتحقيق التطلعات، وتابع: فريق الامارات تطور عن المرحلة الاولى للبطولة وتغير بشكل كبير جدا، لذلك فان الفريق مطالب باللعب بحذر وبرفع نسبة التركيز اثناء المباراة والقتال في الملعب حتى اخر دقيقة لكسب النتيجة، واضاف: الدوري صعب وخصوصا خلال مرحلة الاياب لكون جميع الفرق تريد الهروب من اسفل الترتيب، وطالبنا الجميع ببذل جهودا مضاعفة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | فيفياني: سنبدأ مباراة الامارات بنفس اداء الشوط الثاني للقاء الوحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.