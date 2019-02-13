شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الأمريكية تستضيف البطولة العربية لألعاب القوى لأول مرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اجتمع دكتور سيف الله شاهين، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، والدكتور عادل العسال، رئيس منطقة القاهرة، بالدكتور روبرت رياسو، مدير النشاط الرياضي بالجامعة الأمريكية، لمناقشة كل التفاصيل والاستعدادات الخاصة بالبطولة العربية الـ21 لألعاب القوى التى ستقام في الفترة من 4 إلى 8 أبريل المقبل.

وقال شاهين، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه تم اختيار ملعب خلف أحمد الحبتور بالجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس مقرًا للبطولة العربية، مضيفًا أنه وجه الدعوة لـ22 دولة عربية لحضور البطولة.

وتتضمن البطولة 44 مسابقة تشمل الجري والحواجز والموانع والعدو والوثب بأنواعه والرمي بأنواعه.

وأكد شاهين أن روبرت وعد بتقديم كل الإمكانيات المتاحة بالجامعة الأمريكية لتسهيل إقامة البطولة ويشمل ذلك تبرعها بالملعب دون مقابل.

ويوجه شاهين الشكر لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، لدعمها المستمر للاتحاد ورعايتها البطولة.

يذكر أن آخر بطولة عربية لألعاب القوى استضافتها مصر كانت عام 2014 في ستاد القاهرة الرياضي.