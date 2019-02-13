وقرر المدرب السويسري البدء بالدولي الأمريكي، لتعويض غياب ماركو رويس، مجاورًا الثنائي ماريو جوتزه وجادون سانشو في خط الهجوم.
ودفع فافر بتشكيلة تضم:بوركي، حكيمي، زاجادو، توبراك، ديالو، فيتسل، داوود، ديلاني، سانشو، جوتزه وبوليسيتش.
على الجانب الآخر، يبدأ ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام صاحب الأرض، بتشكيلة تضم كل من:
لوريس، أورييه، ألدرفيريلد، سانشيز، فويث، فيرتونخين، وينكس، سيسوكو، إيركسن، مورا وسون.
كانت هذه تفاصيل خبر التشكيل الرسمي لمباراة بروسيا دورتموند وتوتنهام في دوري أبطال اوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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