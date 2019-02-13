شكرا لقرائتكم خبر عن البلطان يحتفي بـ «العائلة الشبابية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) التقى رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، خالد البلطان، بالعائلة الشبابية من ذوي الاحتياجات الخاصة التي ظهرت على إحدى القنوات التلفزيونية، وعبّروا عن انتمائهم وحبهم لنادي الشباب، من خلال ارتدائهم قمصانا تحمل شعار النادي وصورة رئيسه في إحدى المباريات. ووجَّه البلطان بإدراج العائلة ضمن مكافآت الفوز المالية للفريق الأول لكرة القدم. وأعلن عن عدد من المكافآت المقدمة من شركاء النادي، منها مبلغ 5 آلاف ريال من شركة «بصمة»، وإقامة مجانية لمدة أسبوع من شركة فنادق «بودل»، وقسيمة شراء مجانية من متجر النادي «X-Tep»، إضافة إلى هدايا عينية من شركة السيف غاليري، وعددٍ من الهدايا العينية الأخرى. وأكَّد البلطان أنَّ هذا التكريم يأتي تجسيدًا للدور الاجتماعي الذي يقوم به نادي الشباب، وأنَّ هذه الحالة لم تكن الأولى، ولن تكون الأخيرة،. كما التقت الطفلتان لين وليان بنجوم الفريق الأول لكرة القدم الذين احتفوا بهما والتقطوا معهما عدداً من الصور التذكارية.

التقى رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، خالد البلطان، بالعائلة الشبابية من ذوي الاحتياجات الخاصة التي ظهرت على إحدى القنوات التلفزيونية، وعبّروا عن انتمائهم وحبهم لنادي الشباب، من خلال ارتدائهم قمصانا تحمل شعار النادي وصورة رئيسه في إحدى المباريات. ووجَّه البلطان بإدراج العائلة ضمن مكافآت الفوز المالية للفريق الأول لكرة القدم. وأعلن عن عدد من المكافآت المقدمة من شركاء النادي، منها مبلغ 5 آلاف ريال من شركة «بصمة»، وإقامة مجانية لمدة أسبوع من شركة فنادق «بودل»، وقسيمة شراء مجانية من متجر النادي «X-Tep»، إضافة إلى هدايا عينية من شركة السيف غاليري، وعددٍ من الهدايا العينية الأخرى. وأكَّد البلطان أنَّ هذا التكريم يأتي تجسيدًا للدور الاجتماعي الذي يقوم به نادي الشباب، وأنَّ هذه الحالة لم تكن الأولى، ولن تكون الأخيرة،. كما التقت الطفلتان لين وليان بنجوم الفريق الأول لكرة القدم الذين احتفوا بهما والتقطوا معهما عدداً من الصور التذكارية.

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