شكرا لقرائتكم خبر عن فوساتي يحاصر الأهلاويين بأخطائهم 90 دقيقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وليد سعيد (جدة)

عقد مدرب الفريق الأول بالنادي الأهلي خورخي فوساتي، اجتماعاً مطولاً لمدة 90 دقيقة مع لاعبي الفريق الأول، تحدث من خلاله عن الأخطاء التي وقع فيها الفريق في لقاء النصر الذي خسره 2/1، وطالب اللاعبين بالعمل المكثف خلال الأيام القادمة، والتركيز على لقاء الفريق القادم أمام الوصل الإماراتي.

ميدانيا بدأت التدريبات بتمارين استشفائية للاعبين الذين شاركوا في لقاء النصر، وشهدت التدريبات مشاركة قائد الفريق حسين عبدالغني بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها في لقاء الوحدة في بطولة كأس الملك، وشهدت أيضاً مشاركة لاعب الفريق البرازيلي سانتوس في التدريبات الجماعية، وأعلن جاهزيته للمشاركة مع الفريق أمام الفتح، فيما تواجد مهاجما الفريق عمر السومة ودجانيني في صالة الحديد، بطلب من المدرب.

وتقررت مغادرة الفريق ظهر غد إلى الإمارات، استعداداً للقاء الوصل في دور الـ8، ضمن منافسات كأس زايد للأندية، ويرأس البعثة رئيس النادي عبدالله البترجي. من جهة أخرى، أصدر المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي الأهلي زكي الصالح تنظيماً جديداً لممثلي وسائل الإعلام المكلفين بتغطية أخبار النادي، وحدد لهم مقاعد للجلوس على يسار المنصة الرئيسية بالنادي، إضافة لتحديد مواقع جلوس الجماهير وأعضاء الشرف.