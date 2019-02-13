شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق «دوري المدارس» لصناعة جيل من الموهوبين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

دشن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية ، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، دوري المدارس مساء اليوم في ثانوية عرقة بمدينة الرياض، والذي حمل شعار «جيل اليوم يصنع إنجازات المستقبل»، وذلك بحضور عدد من الرياضيين والتربويين، وبمشاركة عدد من نجوم الكرة السعودية، يتقدمهم المدرب الوطني القدير ناصر الجوهر وماجد عبدالله ويوسف الثنيان وسعود الحماد وصالح الداود وسعد الحارثي.

وركل رئيس الهيئة العامة للرياضة ومعالي وزير التعليم ركلة بداية دوري المدارس في المباراة التي جمعت فريق مدرسة عرقة وفريق مجمع الملك سعود، وسيقام دوري المدارس على مستوى 47 محافظة ومنطقة في المملكة على 200 ملعب من ملاعب المدارس وأندية الأحياء، بإشراف عدد من التربويين الرياضيين المختصين، وسيتضمن الدوري برامج مصاحبة لاكتشاف الموهوبين وبرامج تأهيل للمدربين والحكام في المراحل الختامية منه، حيث ستقام المرحلة التمهيدية في المحافظات والمناطق الـ 47 ثم تقام التصفيات على مستوى المناطق التي ستختتم بتتويج بطل المنطقة للمرحلة المتوسطة، وبطل للمنطقة من المرحلة الثانوية من المناطق الإدارية الـ 16، فيما ستكون المرحلة النهائية بطولة مجمعة لأبطال المناطق في إحدى المدن للتتويج على مستوى المملكة.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أن «مشروع دوري المدارس لكرة القدم، سيكون نواة لمستقبل زاهر في رياضة كرة القدم السعودية، وسينتقل من خلاله لاعبون إلى الأندية المحلية أو الاحتراف خارجياً مستقبلاً»، مبدياً سعادته بما شاهده في مباراة الافتتاح من لمسات جميلة للاعبين موهوبين بحضور عدد من نجوم كرة القدم السعودية، ومبيناً أن «المشروع الرياضي بدأ بكرة القدم وسينفذ في بقية الألعاب بإذن الله».

وقدم رئيس الهيئة الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين ولولي عهده الأمين على دعمهما السخي للأنشطة الرياضية، مضيفاً: «لولا الله ثم دعم ولي العهد واهتمامه الشخصي بهذا المشروع لما نُفذ»، كما شكر وزير التعليم على دعمه لإنجاح دوري المدارس، قائلاً: «استطعنا اليوم وبتوجيهات ومباركة أولية من المستشار تركي آل الشيخ حينما كان رئيساً للهيئة العامة للرياضة إطلاق دوري المدارس، وفخور جداً بمشاهدة الطلاب وهم يلعبون في دوري منظم يليق بشباب المملكة».

من جانبه، وصف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ خطوة تدشين دوري المدارس لكرة القدم بالمناسبة السعيدة للوطن، وقال: «هذه الخطوة تسعدنا في الوزارة وفي الهيئة العامة للرياضة، لأن مخرجات الملاعب في المدارس تغذي الأندية والمنتخبات السعودية وبالتالي ستستفيد الرياضة السعودية من هذه المواهب، التي هي نتاج الشراكة ما بين وزارة التعليم والهيئة العامة للرياضة»، مضيفاً: «هذه الشراكة ستنتج مواهب كثيرة، وسنرى الجيل القادم من أبنائنا جميلاً ويحققون التنافسية وسط تعليم أفضل، والجميع سيكون راضياً عن أبنائنا بتشريف الوطن».

وأكد وزير التعليم أن «شعار الدوري (جيل اليوم يصنع إنجازات المستقبل)، شعار جميل ومناسب كون الطلاب هم المستقبل لهذا الوطن، والتعليم في أي مجال هو صناعة المستقبل».